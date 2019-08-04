منى 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأكمل المركز الصحي بمنى 3 جاهزيته لاستقبال ضيوف الرحمن، بعد تجهيز المركز بجميع الاحتياجات التموينية والكوادر الطبية والتمريضية.ويخدم المركز سنويًّا أكثر من 2000 حاج، من خلال 3 عيادات، إضافة إلى عيادة الضِّماد والإنعاش القلبي، وذلك بواسطة 26 كادرًا طبيًا يعملون على مدار الساعة لموسم حج هذا العام 1440هـ، كما جُهِّز المركز بسيارتي إسعاف لخدمة النقل الإسعافي إلى المستشفيات القريبة عند الحاجة لذلك.وهيأت وزارة الصحة لموسم حج هذا العام 1440هـ عدد (94) مركزًا صحيًّا في المشاعر (عرفات – منى مزدلفة – منشأة الجسر)، نظرًا لدورها المتمثل في العمل المساند للخِدْمات الصحية في حال الاحتياج لها في دعم اللجان المحددة لذلك.//انتهى//17:04ت م0157