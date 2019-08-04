المدينة المنورة 3 ذو الحجة 1440هـ الموافق 4 أغسطس 2019م واسأكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله الفهد أن الجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الذي تنفذه جمعية الكشافة العربية السعودية يؤدون بنجاح المهام والخدمات التطوعية والإنسانية وسط تكامل جهود جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج, مثمنًا تفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة, منوهًا بما تتضمنه خدماتهم ومهامهم من تعزيز قيم الخير والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم العون لهم.جاء ذلك خلال جولة الدكتور الفهد التفقدية اليوم للمعسكر يرافقه مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة ناصر العبدالكريم ، التي تضمنت مواقع الخدمة العامة للجوالة والكشافة التي تنتشر في المنطقة المركزية ومسجد قباء والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات.كما اطلع خلال الجولة مستمعًا من قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة الدكتور محمد سبيل الجهني على المهام التي يقوم بها الجوالة والكشافة في تلك المراكز والمواقع.والتقى الدكتور الفهد بالقادة وفرق الجوالة والكشافة المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج لموسم حج هذا العام, مقدمًا الشكر لهم على جهودهم المخلصة التي يبذلونها في خدمة ضيوف الرحمن.وأبان أن ما يقدمونه من خدمات تطوعية تعد مجالاً رحباً لتنمية حب العمل لدى أبنائنا الكشافة والجوالة التي تأتي امتداداً وتأكيداً لدور مملكتنا الحبيبة التي وهبها الله هذا الشرف العظيم بخدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وقدم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور الفهد بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة ولسمو نائبه على دعمهما الدائم للجهات المعنية بخدمة الحجاج بالمدينة المنورة ومنها الكشافة.كما قدم الشكر لمدير عام التعليم بالمدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة ناصر العبدالكريم على اهتمامه ومتابعته، مثمنًا لجميع القطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن جهودهم متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.// انتهى //17:53ت م0168