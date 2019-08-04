الدلم 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأكملت بلدية محافظة الدلم استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ من خلال تهيئة وتجهيز مصليات الأعياد والحدائق والمسطحات الخضراء وأعمال التنظيف والإنارة و تكثيف الرقابة على المسلخ و الأسواق و المحطات ومتابعة المخالفات.وأوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن البلدية ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ وذلك حرصاً على ظهور محافظة الدلم بأجمل حلّة وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لجميع سكان الدلم وزوارها.وأشار المهندس العايد إلى أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التي اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ النموذجي والذي يقع شرق محافظة الدلم ، إضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات، مفيدًا أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة جميع الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بجميع أعمالها اليومية.وأكد العايد حرص البلدية على تكثيف الرقابة على المسلخ والمطابخ المرخصة للذبح التي تشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى تخصيص أطباء بيطريين و مراقبين صحيين لمتابعة ومنع الذبح العشوائي في الأحواض والشوارع.ودعت بلدية محافظة الدلم المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة.// انتهى //17:57ت م0171