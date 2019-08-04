أبها 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأبرمت جامعة الملك خالد خلال العام الجامعي 1439 - 1440هـ، عبر إدارة التعاون الدولي 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الخارجية.وشملت الجهات الراغبة في التعاون مع الجامعة الملحقية الثقافية السعودية بالمملكة المتحدة، وجامعة سوانزي بالمملكة المتحدة، وجامعة ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة جواهرلال نهرو بالهند، والجامعة الملية الإسلامية بالهند، وجامعة سيدي محمد بن عبدالله بالمملكة المغربية.ونفذت الإدارة عددًا من المشاركات في الفعاليات والاجتماعات والتنسيق لزيارة جهات دولية للجامعة، كان أبرزها مشاركة إدارة التعاون الدولي في أعمال النسخة الرابعة للمؤتمر العالمي للابتعاث والمنح الدراسية والشراكات الأكاديمية الذي استضافته إمارة أبوظبي مؤخراً، والمشاركة في المؤتمر الرابع للاتفاقيات الدولية الذي عقدته جامعة الملك عبدالعزيز بعنوان "دور مبادرات الوزارات والشركات الحكومية في دعم الاتفاقيات الدولية بالجامعات في ضوء رؤية المملكة 2030"، كما شاركت الإدارة في تنسيق عدد من الزيارات للجامعة وذلك من أجل مد جسور التعاون بين جامعة الملك خالد والجامعات العالمية، والتواصل مع أكثر من مؤسسة أكاديمية خارجية لتزويد الجامعة بالبرامج الطبية والصحية التي تشتمل على جانب تعليمي وجانب تدريبي.وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد العمري أن وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة تسعى إلى الارتقاء بمعايير الجامعة وتصنيفها وفق المعايير الدولية، ومن أهم إجراءات تصنيف الجامعة عالميًّا والارتقاء بها إلى درجة التنافسية إبرام اتفاقيات وشراكات بين وحدات ومراكز وكليات الجامعة وجامعات ومراكز عالمية رائدة؛ للاستفادة من خبراتها في مجال تعزيز الممارسات الجيدة في مسارات البرامج الأكاديمية والبحثية في جانب تنمية الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من تجارب الآخرين ولاسيما مع جهات الاختصاص المماثل في مختلف المؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي العربية والعالمية.كما تواصلت إدارة التعاون الدولي في هذا الصدد مع عدد من الجامعات الخارجية والمتميزة في بعض فروع العلم والمعرفة والبحث والتطوير، ونتج عن ذلك زياراتها للجامعة، والاطلاع على الإنجازات المختلفة لجامعة الملك خالد خاصة في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي، وبحث آفاق التعاون بينهما، ومن ثمار ذلك قامت إدارة التعاون الدولي برفع 6 مذكرات تفاهم تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الجامعة ووافقت وزارة التعليم على ذلك.من جهته أوضح المشرف على إدارة التعاون الدولي الدكتور محمد الشغيبي أن التعاون الدولي وبناء شراكات إقليمية وعالمية فاعلة يُعدُّ خيارًا استراتيجيًّا من أجل تعزيز وتسريع سعي الجامعة الحثيث للارتقاء والنهوض بكافة قطاعاتها وخدماتها لمستويات تنافسية عالمية.وأشار إلى أن الإدارة تضطلع بدور هام في بناء جسور التعاون بين جامعة الملك خالد والجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية بما يسهم في استحداث آليات للتعاون العلمي والأكاديمي والتدريبي مع الجامعات المتميزة بهدف التطوير والتحديث المستمر لبرامج الجامعة ومناهجها، والعمل على تعزيز فرص الاستفادة من الاتفاقيات الدولية في شتى المجالات العلمية والتعليمية ومجالات التنمية الشاملة والموارد البشرية.// انتهى //18:06ت م0172