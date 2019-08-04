القاهرة 3 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 4 أغسطس 2019 م واسأدان الأزهر بأشد العبارات حادثي إطلاق النار بولايتي تكساس وأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية اللذين أسفرا عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.وأكد الأزهر في بيان له اليوم أنَّ هذه الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنين أبرياء تبرهن مجددًا على أنَّ الإرهاب لا دين له ولا ملة، وأنَّ على المجتمع الدولي أنْ يوحد جهوده في مواجهة الجماعات والأفكار التي تحض على الكراهية والإرهاب.// انتهى //18:14ت م0173