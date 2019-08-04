مكة الكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسأعرب مدير الجمعية الإسلامية الدولية في نيوزلندا طاهر نواز عن امتنانه لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ ، كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية لما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن.وأضاف نواز أن استضافة المملكة لأسر الشهداء في نيوزلندا مهمة جداً لهم، لما تمثله من فترة مؤلمة وتجربة مأساوية كبيرة عاشوها بعد الهجوم الإرهابي الذي حدث في نيوزلندا.ونوه بالتسهيلات التي وجدها منذ وصوله لأرض المملكة من حسن استقبال وتسهيل في عملية إجراءات السفر والجوازات والسكن في وقت قياسي تدل على ما تكنه هذه البلاد من حب وتقدير لأبناء الأمة الإسلامية، إضافةً إلى التنظيم الذي قدمه برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سائلاً الله تعالى أن يوفق المملكة قيادةً وشعباً لما يحبه ويرضاه.// انتهى //18:21ت م0174