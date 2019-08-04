بيروت 3 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 4 أغسطس 2019 م واسأشادت لجنة العمل الوطني الفلسطيني في لبنان ، بدعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية والقدس الشريف.وتوجهت اللجنة الفلسطينية في بيان اليوم بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لما قدمته المملكة من مساعدات إغاثية ومادية للشعب الفلسطيني داخل وطنه وفي دول الشتات.وأكدت اللجنة في بيانها أن دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية عامة ولقضية القدس خاصة أمام المحافل الدولية شكل انتصارًا دبلوماسيًا لفلسطين وشعبها.كما عبرت لجنة العمل الوطني الفلسطيني، عن تقديرها البالغ لقيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواقفهم الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه الإنسانية والوطنية وآخرها توجيهه باستضافة باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين.// انتهى //18:32ت م0175