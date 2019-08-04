الطائف 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسنجح جناح السعودية، المشارك في سوق عكاظ في نسخته الـ13 ، ضمن موسم الطائف ، في ربط الجيل الحالي بماضيه ، وذلك من خلال تعريف زوار السوق بالموروث الثقافي للملكة ، واستقطابه لعدد زوار يزيد عددهم ما بين 3 - 4 ألاف زائر في اليوم.ويُعد "حي العرب" ، منصة للعروض المباشرة لنقل الموروث الثقافي والاجتماعي لـ 11 بلداً عربياً ، التي من بينها جناح السعودية الأبرز من حيث المساحة وتنوع الفعاليات التراثية والثقافية.ويستحضر جناح السعودية من خلال مقتنياته وبيوتاته التي تزيد عن 6 بيوت الماضي الجميل لمناطق المملكة بكافة موروثاته المتعددة ، حيث يُعرّف زواره بكافة تفاصيله المعيشية الثقافية وأدقها لاطلاعهم على الواقع السعودي التاريخي.ويضم الجناح ساحة ثقافية مفتوحة لعروض الفرق الفنية الشعبية ، ومركزاً للأدب العربي يحوي على مجموعة كبيرة من الكتب الثقافية والأدبية ، وآخر يحتوي على المتحف الوطني بمحتواه الأثري ، وبيوت للأسر المنتجة ، ومسرحاً لعرض التراث الثقافي للمملكة بكافة ألوانه ، ومحال تجارية لبيع التمور والعسل ، وأخرى للعطارة ، ومحال لبيع الأكلات الحجازية والمشغولات اليدوية ، إضافة إلى عيش تجربة أجواء المطاعم والمقاهي ، وغيرها من البيوتات المنوعة في موروثها الثقافي.يُذكر أن "حي العرب" ينقل زوار سوق عكاظ إلى عواصم الدول العربية المشاركة في رحلة رائعة عبر أجنحتها التاريخية والثقافية، وأسواقها الشعبية الشهيرة ، ومنتوجاتها الفريدة.// انتهى //19:03ت م0179