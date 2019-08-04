الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسبدأ المنتخب السعودي للغطس لدرجة الناشئين المعسكر الأعدادي الخارجي المقام في مدينة خاركيف الأوكرانية, ويستمر لمدة 25 يوماً, ضمن برنامج الأعداد للمشاركة في البطولة السابعة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت خلال الفترة من 5 - 8 سبتمبر المقبل.وتضم البعثة اللاعبين يزن النعيم وخالد ضيف الله وفارس بندر وهتان نعيم وأحمد يحيى وأنفال مصعب ووليد مساعد وزياد عبدالله ووليد ضيف الله وفيصل فهد يؤدون تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب بندر مرزوق ومساعده جلال راجح وعضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد الشمري.// انتهى //19:45ت م0191