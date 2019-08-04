جدة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واستدشن الإدارة العامة للتعليم بجدة مطلع العام الدراسي المقبل 69 مدرسة للطفولة المبكرة في كل من جدة ورابغ وخليص .وتقوم الإدارات المعنية وبمتابعة من مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجة بالعمل حاليًا لاستكمال كافة متطلبات انطلاق المدارس من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة ، لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاقة العام الدراسي القادم.وكانت الإدارة قد بدأت حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة ، ونفذت عددًا من الملتقيات التعريفية بها لتكوين صورة واضحة عن الطفولة المبكرة لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي ، وللإجابة عن جميع الأسئلة عن المرحلة وأهميتها.وتهدف مدارس الطفولة المبكرة إلى تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام ، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، إلى جانب تحديث البرامج والنشاطات المتخصصة بالطفولة المبكرة ، والعمل على توفير عناصر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال لتلبية احتياجات القبول في هذه المرحلة ، مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال في سن ما قبل المدرسة ، وتوفير مبان مدرسية مجهزة ومستقلة خاصة برياض الأطفال ، مع تطوير برامج إعداد وتدريب وتأهيل العاملات في مرحلة رياض الأطفال.//انتهى//20:50ت م0200