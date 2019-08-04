المدينة المنورة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسوصل للمدينة المنورة أمس فريق مكون من عدد من الدراجين من بريطانيا, بعد رحلة استمرت لشهرين في طريقهم للانضمام لضيوف الرحمن لحج هذا العام.ونظم فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة, برنامجاً خاصاً لاستقبال الدراجين والاحتفاء بوصولهم لطيبة الطيبة بمشاركة عدد من المسؤولين.وأوضح طاهر حسن أخطر أن هذه الرحلة بدأت منذ شهرين للوصول إلى المملكة العربية السعودية لزيارة المدينة المنورة ثم تأدية مناسك الحج, مُشيراً إلى مواجهة الفريق لعدد من المصاعب أثناء الرحلة، والتي تمثلت في اختلاف الطقس, مثمناً هذا الاحتفاء الذي قُوبل به الفريق لدى وصولهم للمدينة المنورة.من جهة أخرى نظمت هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم جولة للفريق لزيارة عدد من المواقع التاريخية والإسلامية والتعرف عليها, شملت مسجديّ قباء والقبلتبن وجبل أحد, وغيرها من المواقع التاريخية.والتقى مندوب وكالة الأنباء السعودية "واس" بعدد من أعضاء الفريق الذين عبروا عن سعادتهم بزيارة المدينة المنورة, مشيرين إلى أن الروحانية التي تُحيط بالجميع بطيبة الطيبة بالدافع الإيجابي الكبير والطمئنينة والتسامح الذي أنساهم تعب ومشقة السفر.من جانبه أبدى عضو الفريق شفيق أحمد عن فخره واعتزازه بهذه الرحلة التي وصلت لطيبة الطيبة, مشيدًا بالاستقبال الذي استقبل به هو ورفاقه، وأن الكلمات تعجز عن الشكر والثناء لما قدموه من خدمات.يُذكر أن زيارة الفريق للمدينة المنورة تستمر لعدة أيام, يعتزم الفريق بعدها المغادرة لمكة المكرمة لأداء نُسك الحج.//انتهى//21:08ت م0201