القاهرة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم، أنه تم خلال الاتصال استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الوضع في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين.//انتهى//21:13ت م0203