مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة باللجنة الشرعية والعلمية بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين محاضرة بعنوان "فضل أيام العشر والعمل الصالح بها" ألقاها مشرف البرنامج العام ومساعد رئيس اللجنة الشرعية الشيخ عواد بن سبتي العنزي ، وذلك بمقر ضيوف البرنامج العام بمكة المكرمة لهذا العام ١٤٤٠هـ.

وتناولت المحاضرة فضل عشر ذي الحجة ولياليها، فهي أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، مضيفاً أن عشر ذي الحجة من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات.

الجدير بالذكر أن المحاضرة ترجمت إلى ثلاث لغات الفرنسية والإنجليزية والأوردية.

وتأتي ضمن الحملة التوعوية التي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤخراً بعنوان "الحج منهج قويم".

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21:43ت م

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