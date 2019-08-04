بغداد 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم وزيري خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي بحضور وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم.وجرى خلال المقابلة مناقشة سبل تعزيزالعلاقات العربيّة العربية وتعزيز مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، ودعم العراق في إعادة إعمارالمناطق المحررة.وكان وزراء خارجية الدول الثلاث " العراق ومصر والأردن" عقدوا في بغداد اليوم اجتماعا ناقشوا خلاله عددًا من الملفات، والقضايا المُهمّة التي تحظى بالاهتمام المشترك, ومن بينها تدعيم العمل العربيِّ المُشترَك.// انتهى //21:56ت م0211