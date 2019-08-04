ثقافي / الهلال الأحمر يُشارك في سوق عكاظ 13 بأكثر من 200 متطوع ومتخصص
الأحد 1440/12/3 هـ الموافق 2019/08/04 م واس
الطائف 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس
انتشرت الفرق المتطوعة والمختصة الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف البالغ عددها أكثر 200 متطوع ومتخصص لكلا الجنسين ، على جميع مرافق سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر ، وذلك عبر التغطية الميدانية .
وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بالطائف شادي الثبيتي ، أن الفرق تُباشر الأعمال الإسعافية من خلال عربات القولف لتسهيل المهمة ومباشرة الحالات بكل يسر وسهولة ، مشيراً إلى أنه تم تعزيز الخطط الإسعافية بإشراك أكبر عدد للفرق من المتطوعين لكلا الجنسين من جامعة الطائف في تخصصات طبية .
وبين الثبيتي أن مشاركة العنصر النسائي بأعداد كبيرة ضمن الطاقم الطبي ساهم بشكل كبير في تسهيل الحالات الإسعافية المتعلقة بالنساء من الزائرات ، إضافة إلى تخصيص مركز لنقل الحالات الحرجة للمراكز الطبية المتخصصة كل حسب حالته ، لافتاً إلى أن عمل الفرق لم يقتصر على مباشرة الحالات فقط ، وإنما يجري على أرض الميدان توجيه العديد من الإرشادات التوعوية التي تستهدف الزوار لغرض توعيتهم .
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22:20ت م
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