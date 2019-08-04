الطائف 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسانتشرت الفرق المتطوعة والمختصة الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي في محافظة الطائف البالغ عددها أكثر 200 متطوع ومتخصص لكلا الجنسين ، على جميع مرافق سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر ، وذلك عبر التغطية الميدانية .وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بالطائف شادي الثبيتي ، أن الفرق تُباشر الأعمال الإسعافية من خلال عربات القولف لتسهيل المهمة ومباشرة الحالات بكل يسر وسهولة ، مشيراً إلى أنه تم تعزيز الخطط الإسعافية بإشراك أكبر عدد للفرق من المتطوعين لكلا الجنسين من جامعة الطائف في تخصصات طبية .وبين الثبيتي أن مشاركة العنصر النسائي بأعداد كبيرة ضمن الطاقم الطبي ساهم بشكل كبير في تسهيل الحالات الإسعافية المتعلقة بالنساء من الزائرات ، إضافة إلى تخصيص مركز لنقل الحالات الحرجة للمراكز الطبية المتخصصة كل حسب حالته ، لافتاً إلى أن عمل الفرق لم يقتصر على مباشرة الحالات فقط ، وإنما يجري على أرض الميدان توجيه العديد من الإرشادات التوعوية التي تستهدف الزوار لغرض توعيتهم .// انتهى //22:20ت م0215