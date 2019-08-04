جدة 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسإعداد / علي ظافر الشهريالمصور/ عامر الهلابياستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة مساء اليوم 413 حاجاً وحاجة لبيت الله الحرام من الجنسية البنجلاديشية الذين قدموا إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ ضمن مبادرة طريق مكة، وفي مقدمتهم معالي وزير الدولة للشؤون الدينية البنجلاديشي الشيخ محمد عبدالله.وقال معاليه في حديث ل " واس " : " نحن وحجاج بنجلاديش سعداء جدا لما وجدناه من ترتيبات لخدمة ضيوف الرحمن ملفتة للنظر ضمن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، التي تصب في خدمة الإسلام والمسلمين فجزاهم الله خير الجزاء على هذه الجهود الخيرة.وأضاف ؛ " هذا العام استفاد مايقارب نصف حجاج بنجلاديش من مبادرة طريق مكة ونتوقع العام القادم إن شاء الله يستفيد جميع حجاج بنجلاديش من المبادرة التي سهلت الكثير على الحجاج وأسهمت في توفير وقت إجراءات السفر عليهم.ومن جهته قال القنصل العام لبنجلاديش بجدة أف أم برهان الدين:" نشكر الله أولا ثم نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما توليه من اهتمام لحجاج وزوار الحرمين الشريفين، وعلى الترتيبات الكبيرة التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، خاصة مبادرة طريق مكة التي استفاد منها حجاج بيت الله الحرام في بنجلاديش لأول مرة هذا العام.وأشار إلى أن القادمين من بنجلاديش لحج هذا العام بلغ عددهم 127 ألف حاج، استفاد منهم من مبادرة طريق مكة 65 ألف حاج، مبديا إعجابه الشديد بالمبادرة وما قامت به الجهات المعنية بها من ترتيبات، إلى جانب الاهتمام الكبير بالحجاج من لحظة مغادرتهم مطار شاه جلال الدولي في بنجلاديش حتى وصولهم إلى المملكة.// انتهى //22:40ت م0216