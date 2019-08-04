بغداد 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بغداد اليوم وزيري خارجيتي مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي اللذين يزوران العراق حاليا.ووصف عبد المهدي بحسب بيان صحفي حكومي ما تحقق في لقاء القمة الثلاثي الذي عقد في القاهرة في مارس الماضي بأنه يشكل نجاحا للدول العربية وشعوبها, داعيا إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث والبدء بخطوات عملية، بالأخص في قطاع الإسكان.من جانبهما أكد وزيرا خارجية مصر والأردن سعي بلديهما لتعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، وشددا على أهمية إيجاد بيئة استثمارية مستقرة ومنتجة تخدم مصالح الجميع وتسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.حضر المقابلة وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض, وسفيرا مصر والأردن في العراق.// انتهى //23:12ت م0218