الطائف 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واستتواصل الاستعدادات لإقامة المرحلة النهائية من مسابقة جائزة "شاعر عكاظ الدولية للشعر الفصيح" ، ضمن النسخة الأولى من موسم الطائف "مصيف العرب"، حيث تعكف لجنة التحكيم على تقييم واختيار 10 شعراء، من أصل 161 شاعراً وشاعرة تقدموا من 11 دولة عربية ، للتتويج بلقب "شاعر عكاظ" وحصد جوائز نقدية تتجاوز المليوني ريال.وتظهر جائزة "شاعر عكاظ" التي ينظمها "موسم الطائف" ، بالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، بحلة جديدة في طريقة المشاركة والمنافسة، وستكون المراحل النهائية للمنافسة على الجائزة ولأول مرة في تاريخها مصورة ومنقولة تلفزيونيًا.وحرصت اللجنة المنظمة للجائزة في هذا العام على تطوير ورفع مستوى المنافسة وقيمة الجائزة ، بما يتسق مع الأهمية التاريخية والحضارية التي يحملها سوق عكاظ باعتباره أشهر أسواق العرب منذ عصر ما قبل الإسلام ، والأهداف الرامية إلى توسيع آفاق الجائزة وإتاحة الفرصة المتكافئة للرجال والنساء في كافة أرجاء العالم العربي ، لإبراز أصحاب المواهب الشعرية الحقيقية وتعزيز مكانة الفصحى في الشعر العربي المعاصر.وتضم لجنة التحكيم ثلاثة من النقاد المتخصصين وهم : من المملكة العربية السعودية الدكتور صالح بن زيّاد الغامدي ، ومن المغرب الدكتور رشيد يحياوي ، ومن العراق الدكتور علي بن جعفر العلاق ، وذلك من أجل اختيار الفائز الأول من بين المشاركين خلال فترة إقامة سوق عكاظ .وكانت لجنة متخصصة من جامعة الطائف الشريك في جائزة شاعر عكاظ للشعر العربي الفصيح ، قد أعدت التصور والإطار والشروط لجائزة شاعر عكاظ.وتم تشكيل لجنة من خمسة أكاديميين ونقاد لهم باع طويل في هذا المجال ، من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجامعة الطائف ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، حيث تم فرز المتنافسين ليصبح العدد 22 شاعرًا وشاعرة .وأخضعت اللجنة جميع المشاركات للفحص الدقيق ، في حين شمل التقييم المستوى الإبداعي وعمق الأفكار وجودة الإلقاء ، فيما اشترطت اللجنة أن يكون لدى الشاعر المرشح للجائزة ديوان شعري واحد منشور على الأقل .وأظهرت النتائج أن معظم الشعراء المتنافسين على مستوى عال من الإبداع ، ومنهم من فاز بجوائز مشابهة ، ومنهم من بلغ مراحل متقدمة في المنافسة ، وكثير منهم تناول الباحثون والدارسون شعره بالتحليل والدراسة، وكان موضوعًا لرسائل ماجستير ودكتوراة .وقد ترشح 22 شاعرًا وشاعرة للمنافسة في المراحل الثلاث النهائية أمام لجنة من الأكاديميين والنقاد الذين صارت مؤلفاتهم مرجعاً للباحثين ، وهم: الدكتور صالح بن زيّاد الغامدي من المملكة العربية السعودية ، والدكتور علي جعفر العلاق من الجمهورية العراقية ، والدكتور رشيد اليحياوي من المملكة المغربية.ويتنافس الشعراء في جولتين أمام اللجنة ليتأهل منهم ثلاثة شعراء يتنافسون أمام الجمهور ، لنيل الجائزة البالغ قيمتها مليونين ومائة ألف ريال ، يحصل الفائز الأول على مليون ريال ، والثاني على 500 ألف ريال. والثالث 250 ألف ريال ، ومن الرابع وحتى العاشر 50 ألف ريال.// انتهى //23:21ت م0219