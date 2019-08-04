عرعر 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

نظمت إمارة منطقة الحدود الشمالية اليوم مؤتمرًا صحفيًا بشأن رؤية ومراحل تنفيذ جائزة ( كفو ) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، وذلك في قاعة اللؤلؤة للاحتفالات بمدينة عرعر ، بحضور مديري الإدارات الحكومية والإعلاميين والمهتمين.

وأكدت الأمينة العامة لجائرة كفو الدكتورة تامرا الرماح أن قيمة الجائزة الإجمالية مليون ريال، توزع على كافة فروعها، وتستهدف تحفيز الإدارات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي وأفراد المجتمع بكافة أعمارهم ,مشيرة إلى تخصيص موقع إلكتروني للجائزة للتعريف بكافة تفاصيل آليات الترشح لأيٍ من فروع الجائزة، وتلقي الاستفسارات والإجابة عليها.

وأوضح مستشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية للحوكمة الدكتور عامر الحسيني أن العمل في لجان الجائزة سينطلق بعد عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، حيث تمت دراسة معايير التقييم لكل فرع بالجائزة ,وفقا لمعايير الجوائز المحلية والعالمية لتكون أنموذجاً يحتذى.

وبين الحسيني أن الجائزة تستهدف في سنواتها الأولى مؤسسات وأبناء المنطقة السعوديين على أن يتم التوسع بالمستهدفين من خارج المنطقة لاحقاً، مبيناً أن الفوز بأي من فروع الجائزة سيحفز الفائزين للمشاركة في جوائز إقليمية وعالمية.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً موجزاً عن الجائزة وتفاصيلها وأهدافها التي تنبثق من رؤية المملكة 2030 والإجابة على أسئلة الحضور .

وتستهدف الجائزة تنمية روح التنافس بين الأفراد والقطاعات لتحقيق التميز الفردي والمؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية والقيمية للجائزة، والتي جاءت كإحدى المبادرات المهمة والحيوية لتحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها الحكومية والخاصة وغير الربحية للمبادرة والمساهمة في التنمية بكل أبعادها، وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية، لتؤدي الجائزة مهامها بالتكريم الفاعل ولتحقق أهدافها في التحفيز، وبناء النماذج القدوات بكل مصداقية ومهنية في الترشيح والفحص والمفاضلة والاختيار، والتنوع في الفروع بما يغطي أهم المجالات التنموية.

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