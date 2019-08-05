الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسيلتقي فريق النصر السعودي مع ضيفه الوحدة الإماراتي غدا على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .ويدخل النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي التي توجها بتحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وأقام النصر استعداده للموسم الجديد بمعسكر في البرتغال لمدة 19 يوماً، وفضًل مدربه الإبقاء على الرباعي الأجنبي المسجل في دور المجموعات وهم الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا ومواطنه جوليانو فيكتور والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في حين أبرمت إدارته صفقتين محليتين بالتعاقد مع المهاجمين عبدالفتاح آدم وصالح آل عباس.وكان النصر في بداية مشاركته في المسابقة الموسم الماضي خسر أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني في أول مرحلتين، إلا أنه انتفض وحقق الفوز في ثلاث مباريات متتالية على الزوراء العراقي ذهاباً وإياباً وعلى الوصل الإماراتي، قبل أن يتعادل سلبياً أمام ذوب آهن ليحجز البطاقة الثانية في المجموعة .في حين وصل الوحدة إلى هذا الدور بعدما تأهل كأول مجموعته التي ضمت بجانبه الاتحاد السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي والريان القطري.من جهته كشف مدرب نادي النصر روي فيتوريا، أن هدف فريقه هذا الموسم هو الحصول على لقب دوري أبطال آسيا ، مشيرا إلى أن جميع لاعبي الفريق بالنسبة له سواسية، مؤكدا ثقته في اختياراته الآسيوية .وتحدث فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم وقال: "أمامنا مواجهة صعبة غدا أمام فريق جيد هو الوحدة الإماراتي، ونحن جاهزون للفوز، وهدفنا هذا الموسم التتويج بالبطولة الآسيوية" ، مؤكدا أن اللاعبين يشعرون بأهمية البطولة ومسؤوليتها، وسندخل جميع المباريات من أجل الفوز .// انتهى //00:15ت م0223