الرياض 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسيواجه فريق الاتحاد السعودي مع فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني غدا على إستاد آل مكتوم في مدينة دبي ، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .وأكمل الاتحاد استعداده للموسم الرياضي بإقامة معسكر في مدينة مانشستر الإنجليزية بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا، تبعه معسكر آخر في مدينة دبي ، وأبرمت إدارة الاتحاد 5 صفقات محلية بعد تعاقدها مع المدافعين حمدان الشمراني وعبدالمحسن فلاتة واللاعب عبدالإله المالكي والمهاجمين عبدالرحمن العبود وهارون كمارا، والثنائي الأجنبي التشيلي لويس خيمينيز والأرجنتيني إيميليانو فيكيو.واختار المدرب الاتحادي البرازيلي رومارينيو والتشيلي كارلوس فيلانويفا ومواطنه لويس خيمينيز المسجل كلاعب آسيوي بسبب حمله الجنسية الفلسطينية والأرجنتيني فيكيو .‏ وكان الاتحاد قد وصل إلى هذا الدور بعد حصوله على المركز الثاني بمجموعته التي ضمت فرق الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي والريان القطري ، في المقابل وصل ذوب آهن الإيراني إلى هذا الدور بتحقيقه المركز الأول في مجموعته التي ضمت فرق النصر السعودي والوصل الإماراتي والزوراء العراقي.من جهته أكد المدرب التشيلي خوسيه سييرا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمدينة دبي، بصعوبة عملية اختيار اللاعبين الأجانب المنضمين لقائمة الفريق الآسيوية، مشيرا إلى أنه اختار الأنسب ، متمنيا أن يظهر الفريق منسجماً خاصة بعد انضمام عناصر جديدة ، مشيراً إلى أنه تعمد الحضور المبكر إلى دبي لإيجاد الانسجام اللازم بين اللاعبين.// انتهى //00:27ت م0225