الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسخسر المنتخب السعودي من شقيقه الكويتي بهدفين مقابل هدف على إستاد فرانسو حريري في مدينة أربيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها العراق .وقدم المنتخب السعودي أداءً جيداً في الشوط الأول حيث سجل في الدقيقة 13 عن طريق ربيع سفياني ، ثم أدرك المنتخب الكويتي هدف التعادل في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه حسين الموسوي من ضربة جزاء ، ثم أضاع لاعب المنتخب السعودي عبدالكريم القحطاني ضربة جزاء في الدقيقة 32 ، وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكويتي عند الدقيقة 67 عن طريق مهاجمه فيصل عجب . وبذلك يتصدر المنتخب الكويتي ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب البحريني الذي فاز على نظيره الأردني بهدف دون رد .ويلعب المنتخب السعودي يوم الأربعاء القادم مع منتخب البحرين، بينما يلاقي المنتخب الكويتي نظيره الأردني في اليوم ذاته.// انتهى //00:56ت م0226