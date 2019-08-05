محايل 03ذوالحجه 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة بارق أمس جلسته الـ 47 برئاسة رئيس المجلس محمد بن إبراهيم البارقي ورئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي , وذلك في قاعة الاجتماعات في مقر المجلس بالمركز الحضاري التابع للبلدية .وناقش الإجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال منها إنشاء الملاعب والحدائق في المحافظة و المراكز التابعة لها، واستعداد البلدية لعيد الأضحى المبارك وخطة عمل البلدية واعتماد افتتاح بعض نقاط الذبح للمسالخ الخاصة دعماً ومساندة لمسلخ البلدية، و ذلك بعد اكتمال الاشتراطات البلدية والصحية لمزاولة ذبح الأضاحي ، كما اطلع أعضاء المجلس على مبادرات أنسنة المدن المقامة في المحافظة والمراكز التابعة لها.وناقش المجلس عددًا من الملاحظات المتعلقة بأدلة المكاسب السريعة وإقرار معالجة تركيب أعمدة الإنارة حسب السلامة المرورية .وفي ختام الجلسة التقى رئيس المجلس بعدد من الأهالي .وأكد " البارقي " أن جميع الطلبات التي تقدم بها الأهالي سيتم مناقشتها واعتماد تنفيذها في الميزانية القادمة .// انتهى //00:56ت م0227