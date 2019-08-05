لندن 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واستوج فريق مانشستر سيتي لكرة القدم بأول لقب محلي متاح للموسم الجديد بعد رفعه درع المجتمع الإنجليزية التي تقام تقليديا قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، وذلك بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي اليوم على ملعب "ويمبلي" في لندن .وكان سيتي الذي توج بطلا لدوري الموسم الماضي في المرحلة الأخيرة بفارق نقطة فقط عن ليفربول بالذات، البادىء بالتسجيل في الدقيقة 12 عبر رحيم ستيرلينغ، قبل أن يعادل الكاميروني جويل ماتيب في الدقيقة 77.// انتهى //00:57ت م0228