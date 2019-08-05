مدريد 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسفاز فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على نظيره فريق أرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف اليوم وديا في بطولة كأس جوان جامبر .يذكر أن هذه هي النسخة 54 لبطولة كأس جوان جامبر، وهي بطولة ودية تقام من مباراة واحدة، يستضيفها نادي برشلونة في أغسطس من كل عام.ويستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو يوم 16 من الشهر الجاري، فيما يبدأ أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد المقبل.// انتهى //01:14ت م0231