لندن 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسخسر فريق توتنهام الإنجليزي، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، من أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما اليوم ضمن البطولة الودية "الكأس الدولية للأبطال" لكرة القدم .وانتهت المباراة بالتعادل ، ثم نجح إنتر ميلان في حسمها عبر ضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-4 ، وذلك ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد.// انتهى //01:27ت م0232