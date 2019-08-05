لشبونة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستوج فريق بنفيكا بلقب كأس السوبر البرتغالي لكرة القدم اليوم بعد فوزه على سبورتينج لشبونة بخمسة أهداف دون رد .وحصد بنفيكا لقبه الثامن في البطولة ليعادل رقم سبورتينج لشبونة ، ويستهل بنفيكا مبارياته في الدوري البرتغالي بمواجهة فريق باكوس دي فيريا يوم الأحد المقبل، فيما يلعب سبورتينج لشبونة مع ماريتيمو في ذات اليوم.// انتهى //01:28ت م0233