بودابست 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسحقق بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الفوز في سباق جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة هنغارورينغ وهو الفوز الثامن هذا العام للسائق البريطاني والـ 81 في مسيرته، معززا بفضله صدارته لترتيب البطولة .وتقدم بطل العالم خمس مرات على فيرشتابن المنطلق من الصدارة، فيما حل السائق الألماني سيباستيان فيتل ثالثا أمام زميله شارل لوكلير من موناكو.// انتهى //01:29ت م0234