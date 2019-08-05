الجزائر 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واسرحبت الجزائر اليوم التوقيع على الأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري لإدارة الفترة الانتقالية في السودان.واعتبرت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاتفاق على الوثيقة الدستورية خطوة حاسمة لإنهاء الأزمة في السودان ووضع البلاد على سكة السلام والاستقرار والازدهار.وأضاف المصدر أن الجزائر تشيد بروح المسؤولية التي تحلت بها جميع الأطراف السودانية وتغليبها لمصلحة الوطن والشعب على أي اعتبار آخر.// انتهى //02:07ت م0237