عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/12/4 هـ الموافق 2019/08/05 م واس
الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلاده
المملكة ترحب بالاتفاق والتوقيع على الوثيقة الدستورية في السودان
المملكة تقود تحركاً عربياً في الأمم المتحدة لصون الأمن والسلم العربي
أمير مكة يدشن أكبر مشروع لوزارة الشؤون الإسلامية بمسجد نمرة والخيف
الفيصل: المملكة جندت أكثر من 350 ألفًا من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن
أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله
أمير الشرقية يوجه بمعاقبة مقاول تعمد الإضرار بالبيئة
أمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير السودان لدى المملكة
وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج
وزير الشؤون الإسلامية يستقبل الدفعة الثالثة من أسر وذوي شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي
وزير الإعلام يتفقد مقار الوزارة في المشاعر المقدسة
وزير الصحة: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.. والوقائية في مقدمة أولوياتنا
وزير التعليم يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالمهمات الاستراتيجية
الأمن العام للحج يعيد 9915 شخصًا لايحملون تصاريح الحج
وزارة الدفاع تسخّر جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج
مديرة بشرطة نيوزلندا إثر وصولها مكة لأداء الحج: شكرا للملك سلمان لكرمه
سفارة المملكة في لبنان تدشن مبادرة أمنية 2 بعنوان «الحج رسالة سلام»
قطار المشاعر المقدسة.. قصة 2000 رحلة في سبعة أيام
دراجون بريطانيون يتعرفون على المدينة المنورة بعد وصولهم لها
رئيس وزراء جمهورية غينيا يزور المسجد النبوي
وزير الداخلية البحريني: إيران استهدف شيعة البحرين.. وقطر تستهدف جميع الطوائف
هزة أرضية في الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية
رينارد يوقع عقده الرسمي مع اتحاد كرة القدم لتدريب منتخبنا الوطني الأول
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