الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى استقلال بلادهالمملكة ترحب بالاتفاق والتوقيع على الوثيقة الدستورية في السودانالمملكة تقود تحركاً عربياً في الأمم المتحدة لصون الأمن والسلم العربيأمير مكة يدشن أكبر مشروع لوزارة الشؤون الإسلامية بمسجد نمرة والخيفالفيصل: المملكة جندت أكثر من 350 ألفًا من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمنأمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت اللهأمير الشرقية يوجه بمعاقبة مقاول تعمد الإضرار بالبيئةأمير الرياض بالنيابة يستقبل سفير السودان لدى المملكةوزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحجوزير الشؤون الإسلامية يستقبل الدفعة الثالثة من أسر وذوي شهداء حادث نيوزيلندا الإرهابيوزير الإعلام يتفقد مقار الوزارة في المشاعر المقدسةوزير الصحة: الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.. والوقائية في مقدمة أولوياتناوزير التعليم يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالمهمات الاستراتيجيةالأمن العام للحج يعيد 9915 شخصًا لايحملون تصاريح الحجوزارة الدفاع تسخّر جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحجمديرة بشرطة نيوزلندا إثر وصولها مكة لأداء الحج: شكرا للملك سلمان لكرمهسفارة المملكة في لبنان تدشن مبادرة أمنية 2 بعنوان «الحج رسالة سلام»قطار المشاعر المقدسة.. قصة 2000 رحلة في سبعة أيامدراجون بريطانيون يتعرفون على المدينة المنورة بعد وصولهم لهارئيس وزراء جمهورية غينيا يزور المسجد النبويوزير الداخلية البحريني: إيران استهدف شيعة البحرين.. وقطر تستهدف جميع الطوائفهزة أرضية في الكويت نتيجة زلزال ضرب إيرانمقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكيةرينارد يوقع عقده الرسمي مع اتحاد كرة القدم لتدريب منتخبنا الوطني الأول// يتبع //06:01ت م0003