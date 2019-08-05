وذكرت صحيفة " اليوم " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة وخدمة ضيوف الرحمن ) : أن المملكة دأبت باستمرار على إنفاذ كافة المشروعات الحيوية في كل عام؛ لـتسهيل أداء ضيوف الـرحمن لـفريضتهم الإيمانية، ويشعر حجاج بيت الله العتيق بمكة المكرمة وزوار مسجد خاتم الأنبياء والرسل بالمدينة المنورة بتلك الجهود المكثفة لتذليل أي صعاب قد تواجه أفواج ضيوف الله، وقد فتحت المملكة أبوابها دائما لكل الحجاج من أي مكان دون تمييز، ومكرمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- مشهودة ومعلنة في كل موسم، حيث يقوم بتحمل نفقات العديد من ضيوف الرحمن الوافدين من مختلف الـدول الإسلامية، ويحث المسؤولـين المعنيين من جانب آخر على بذل كافة الجهود لتيسير أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم بكل طمأنينة وراحة وأمن.وأضافت أن القيادة الرشيدة قد سخرت آلاف الأشخاص الذين بلغ تعدادهم في موسم هذا العام قرابة 350 ألف شخص يعملون جميعهم لخدمة ضيوف الرحمن في مختلف القطاعات، وهم ي ؤدون أعمالـهم بحرفية وإتقان لخدمة الحجيج الـوافدين من كل حدب وصوب لأداء فريضتهم، وقد بلغ عددهم حتى اليوم حوالي مليون وستمائة ألف حاج، وقد تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح الحج، وتم القبض على 15 شخصا كانوا يحاولون إدخال الحجاج بطريقة مخالفة، وكانت السلطات المختصة بشؤون الحج حذرت مرارا وتكرارا من مخالفة التعليمات المعلنة بأداء هذه الفريضة، وعلى رأسها الدخول للأماكن المقدسة دون تصاريح، أو محاولة بعض الأشخاص إدخال الحجاج بطرق غير نظامية.وذكرت " يهم المملكة عند اتخاذ تلك الإجراءات الحرص الشديد على سلامة وأمن ضيوف الرحمن منذ دخولهم إلى المملكة وحتى عودتهم غانمين سالمين إلـى ديارهم بإذن الله، وهذا الحرص يتجلى في نجاح مواسم الحج في كل عام، ومرده إلى بذل كافة المساعي والجهود الحثيثة لخدمة الحجاج والسهر على راحتهم والتأكد من سلامة وصحة الجهود المبذولة من الأشخاص المعنيين بخدمة ضيوف الرحمن، ويبتهل أولئك الضيوف بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين بطول العمر ودوام الصحة والعافية للاستمرار في أداء رسالته الإسلامية الكبرى بخدمة مقدسات المسلمين في أشرف بقاع الأرض مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمة ضيوف الرحمن الوافدين للمملكة لأداء فريضة الحج.واستطردت " ولا شك في أن المملكة الـتي سعت دائما لخدمة ضيوف الرحمن ترفض رفضا باتا تسييس الحج، فالأماكن المقدسة ليست مكانا لبحث الخلافات السياسية، ولكنها حريصة على الترحيب بكافة الحجاج بما فيهم حجاج دولة قطر، حيث تم تفعيل روابط جديدة لهم لتسهيل أدائهم للفريضة، رغم أن النظام القطري عمد إلـى حجب الـروابط الموضوعة لهم، وهو في موسم كل عام يمارس هذه الطريقة الفجة، مدعيا أن المملكة تمانع دخول الحجاج القطريين لأداء الحج، والعكس هو الصحيح فالنظام وراء حجب تلك الروابط يحاول تمرير أراجيفه الكاذبة والمكشوفة".// يتبع //06:01ت م0005