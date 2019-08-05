وذكرت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المملكة والسودان .. التزام مستمر ) : أن الموقف السعودي المرحِّب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» في السودان، يأتي تأكيدًا على موقف المملكة المبدئي والجذري الذي يقف دائما في صف الاستقرار ووحدة الصف ورخاء وسلام جميع الشعوب العربية والإسلامية..وأضافت أن هذا الموقف الذي تجسد في تصريح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الذي وصف هذا الاتفاق بأنه خطوة ونقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان الشقيق نحو الأمن والسلام والاستقرار، منوهاً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ السودان الشقيق.وذكرت أنه إذا كان الاتفاق بين جميع الأطراف بداية لمشروع التصالح المنتظر في السودان، فإنه في الوقت نفسه ينهي حالة التنازع ويطفئ كل محاولات إشعال النار بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ويعيد للشارع السوداني هدوءه واستقراره..واستطردت " كالعادة كان موقف المملكة المستقر والمبدئي التزامها التام بالوقوف إلى جانب السودان الشقيق، ومواصلة دعمه، بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كافة أرجائه".// انتهى //06:01ت م0006