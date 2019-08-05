الكويت 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم عن ترحيب الكويت بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.وأكد المصدر أهمية هذه الوثيقة باعتبارها "ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وصياغة مستقبل مشرق للأشقاء في السودان.وثمن الجهود التي بذلتها كافة الأطراف وتعاونهم على تغليب مصلحة وطنهم العليا للوصول إلى التوقيع على هذه الوثيقة الحيوية والمهمة، مؤكدًا وقوف الكويت إلى جانب السودان ودعمه في ما يحقق أمنه واستقراره.ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في وقت سابق من اليوم بالأحرف الأولى على إعلان دستوري يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائي الإعلان الدستوري في 17 أغسطس الجاري.// انتهى //06:38ت م0007