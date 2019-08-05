مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية حملة "طفلك معنا بأمان".وأوضح مدير وحدة الزائر الصغير بالرئاسة فهد الحتيرشي أن الحملة تهدف إلى منع ضياع الأطفال - لا قدر الله - من خلال وضع أساور على معصم الأطفال داخل الحرمين الشريفين وقت انشغال أهليهم بأداء فريضة الحج والعمرة، وذلك عبر تدوين معلومات الاتصال بذوي الطفل على الأسورة، مشيراً إلى أن أماكن توزيع الأساور في الأبواب التالية: باب 98، وباب أجياد، وباب 68.يأتي ذلك وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.// انتهى //09:18ت م0013