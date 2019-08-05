الباحة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسيسهم 32 فرداً من عشائر جوالة جامعة الباحة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن أعمال جمعية الكشافة العربية السعودية في العاصمة المقدسة.وأفاد عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور فهد بن سالم رافع, أن المشاركة تأتي ضمن مشاركات الجامعات السعودية مع مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام, مشيراً إلى أن المشاركين قضوا فترة إعداد بمعسكر الأمير محمد بن سعود الكشفي بالباحة.// انتهى //09:20ت م0015