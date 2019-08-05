بيروت 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتصاعد المخاوف من انسداد الأزمة السياسية منذ حادثة قبرشمون في 30 يوينو الفائت في ظل عدم بروز أي تطور إيجابي من شأنه أن يساعد في تبريد الأجواء وتهيئة الساحة لإيجاد حل للأزمة الراهنة.وتحدثت عن اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في المسجد.وتطرقت إلى توقيع ممثلين عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري أمس بحضور الوسيطين الإفريقي والأثيوبي.وأخبرت عن إعلان الأمم المتحدة أمس الاتفاق على استئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية المدعومة من ايران والتي تم تعليقها منذ 20 يونيو الماضي.وأشارت إلى ترحيب وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس بالهدنة في منطقة وقف التصعيد في مجافظة إدلب شمال سوريا مشيرة إلى ضرورة وقف كل ما يؤدي إلى مقتل المدنيين.ولفتت صحف لبنان إلى مقتل شخصين على الأقل في تفجير تبناه تنظيم داعش الإرهابي استهدف حافلة تابعة لمحطة تلفزيونية أفغانية أمس في كابول.// انتهى //09:33ت م0018