الخرطوم 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ترحيب السعودية، بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان أمس بالخرطوم.وعرجت على تحرير الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، أمس، مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمال اليمن، وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته حررت موقع الهنجر والتباب السود في مديرية باقم التي تشهد معارك منذ أواخر 2016م.ونقلت عن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أمس، أنها لن تتعامل مع تصنيفات الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق الضفة الغربية.وسلطت الضوء على دعوة وزراء خارجية العراق ومصر والأردن ، إلى إبعاد المنطقة عن مخاطر التوتر والتهدئة، وحل القضايا العربية في فلسطين وسوريا واليمن وليبيا، وبما يضمن الأمن والاستقرار وصيانة الحقوق.// انتهى //09:44ت م0021