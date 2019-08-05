المدينة المنورة 04 ذي الحجة 1440هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستتجلى في ساحات المسجد النبوي العديد من مشاهد خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة, وكبار السن من الحجاج والزائرين قاصدي المسجد النبوي, من خلال ما تقدمه الجهات الحكومية الأمنية والخدماتية والفرق التطوعية لهم من عناية ورعاية في قسمي الرجال والنساء.وخصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج هذا العام خدمات اجتماعية متعددة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة, وذوي الهمم, والصم, وذوي القدرات الخاصة لينعموا بسبل الراحة التي تعينهم على أداء عباداتهم بيسر واطمئنان.وتشمل الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي خدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والزائر الصغير, وتنظيم مختلف الأعمال التطوعية المقدمة للحجاج, وتجهيز مصلى الصم والبكم, وتأمين مترجم لترجمة خطب الجمعة وبعض الدروس الشرعية والفقهية بلغة الإشارة, واستقبال المستفيدين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة, وتنظيم اللقاءات والفعاليات.وخُصصت مواقع لذوي القدرات الخاصة, حيث يقوم أعضاء مكلفون من منسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي برصد الخدمات التي يحتاج إليها ذوي الهمم بالمسجد النبوي, ووضع الأفكار التطويرية لخدمات ذوي الهمم ودراستها مع المختصين, بالإضافة إلى تجهيز 14 مصلى لذوي الاحتياجات الخاصة, وتنظيم 600 زيارة للروضة الشريفة للأشخاص ذوي الإعاقة.وتعمل وكالة شؤون المسجد النبوي على تطوير الخدمات الميدانية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استطلاع آراء المستفيدين وذويهم وإشراكهم في تقييم مجمل الخدمات المقدمة لهم, من خلال برنامج "بتقييمك نرتقي" وعبر صفحة المشاركة في فعاليات النادي الاجتماعي, كما أتاحت تحديد مواقع مصليات ذوي القدرات الخاصة داخل المسجد النبوي من خلال تطبيق "الحرمين".// انتهى //10:34ت م0032