نجران 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستواصل إدارة جوازات منطقة نجران، والإدارات التابعة لها بمحافظتي حبونا وشرورة، العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمات للمراجعين.وأوضح مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، أن الإدارة تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، داعياً المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر، مقيم" التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.// انتهى //10:35ت م0034