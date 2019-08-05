الخليل 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين بينهم طفل من مخيم العروب شمالي محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب واعتقلت كلًّا من: جمال هاشم جنازرة، وإيهاب كمال جوابرة، وأحمد رأفت البدوي، وعنان الشريف، والطفل عبيدة أكرم جوابرة، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.وفي ذات السياق نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات الأهالي.// انتهى //10:48ت م0039