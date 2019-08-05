الطائف 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسزار معالي محافظ الطائف ‏سعد بن مقبل الميموني أمس، عدداً من الجهات المشاركة في حج هذا العام 1440هـ ،يرافقه مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الطبيب الصيدلي صالح المؤنس .وبدأت الزيارة بالمركز الصحي الواقع في مطار الطائف الدولي، كما اطلع على جودة الخدمات الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بالمطار، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة المطار ورجال الجوازات والجمارك ‏.عقب ذلك توجه معاليه إلى ميقات قرن المنازل في السيل الكبير ،حيث تفقد المركز الصحي والخدمات الطبية والاسعافات الأولية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والخدمة التوعوية والتثقيفية للحاج وتوفرها بكل اللغات ،ثم توجه معالي المحافظ إلى مركز قوة المجاهدين بالبهيته واطلع على سير العمل و الجهود المبذولة بمراقبة الطرق البرية والمعابر الجبلية المؤدية إلى بيت الله الحرام ، مؤكداً بأن لا حج بلا تصريح .وأكمل معالي محافظ الطائف جولته التفقدية إلى مقار الجهات الحكومية المشاركة في موسم حج هذا العام، والمتواجدة بالمركز الأمني بالبهيته ، وكان باستقباله بالمركز مدير شرطة الطائف والقائد الأمني بالبهيته اللواء علي العطوي وعددٍ من مسؤولي القطاعات الأمنية والحكومية والخدمية، المشاركة في تنظيم حج هذا العام .وأكد محافظ الطائف على بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم خدمة مميزة لضيوف بيت الله الحرام ، انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة .// انتهى //10:54ت م0040