لندن 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستراجع سعر برميل نفط القياس العالمي مزيج برنت اليوم، بمقدار 50 سنتاً أو بنسبة 0.8 % إلى 61.39 دولاراً أمريكياً.كما تراجع اليوم سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 24 سنتاً أو بنسبة 0.4 % إلى 55.42 دولاراً أمريكياً.وجاء ذلك الانخفاض على خلفية مخاوف من تراجع الطلب على النفط الخام إثر تصريح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، بأنه سيفرض رسوماً على مزيد من الواردات الصينية مما قد يصعد حرباً تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.// انتهى //10:56ت م0041