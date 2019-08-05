جيزان 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسحدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان ٦٤٧ مصلى وجامعًا لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1440 هـ، بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أن الفرع قام خلال العام الحالي بتجهيز وتهيئة 37 مصلى من مصليات العيد بمحافظات منطقة جازان، من خلال تأمين احتياجاتها من تسوية للأرضيات وتوفير الفرش ومكبرات الصوت والأئمة والخطباء خدمة لبيوت الله، وحرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن لهم تأدية صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة.وبين المدخلي أن صلاة العيد في مدينة جيزان ستُقام في جامع خادم الحرمين الشريفين بمخطط 5 ، وجامع الأميرة صيتة، وجامع أبو المحاسن بالصناعية، وجامع الحسين بن علي، وجامع الإسكان بحي السويس، وجامع أبي بكر الصديق بحي الروضة الشمالي، ومصلى العيد القديم الغربي، إضافة لمصليات العيد بمحافظات ومراكز وقرى وهجر المنطقة، مبينًا أن موعد صلاة العيد في منطقة جازان ستكون في تمام الساعة السادسة واثني عشرة دقيقة صباحًا.// انتهى //10:58ت م0042