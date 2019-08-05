أبهـا 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واساستعرض المجلس البلدي في محافظة بيشة في جلسته الـ 44 أمس, برئاسة ناصر الجهمي خطة ومشاريع المشهد الحضري.وأوضح الجهمي أن المجلس ناقش مشاريع المشهد الحضري التي شملت "قرية النغيلة التراثية، طريق الحزام الشمالي (طريق ولي العهد) بطول 3كم، وحديقة في حي 83 بمساحة 50 ألف متر مربع وتضم 21 خدمة راقية، وعرض جميع مراحل التطوير في الأماكن المقترحة, ومناقشة مخططات سوق الأنعام وإنشاء مسلخ آلي في السوق، واعتماد إدارة إشرافية على السوق، وفرقة لتقديم خدمات النظافة في السوق، وتطوير مدخل السوق بمخططات جمالية.وأوصى المجلس بالرفع لسمو أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير عسير لضم كامل طريق ولي العهد بطول 12 كم في مراحل التطوير، وأن تعاد سفلتة الطريق بمواصفات الطرق العامة لوزارة النقل.// انتهى //11:04ت م0045