غغزة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسهاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر مدينة غزة، مما أدى إلى إصابة أحدهم ، وأحدثت أضرارًا في معداتهم.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، بأن زوارق الاحتلال الحربية قامت بإطلاق النار وفتح مضخات المياه باتجاه مركبين كانا يعملان بالصيد قبالة بحر منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة الطفل عبد الله مفلح أبو ريالة بحالة إغماء عقب فتح خراطيم المياه صوبه ووقوعه داخل البحر.//انتهى //11:10ت م0046