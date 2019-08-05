الحُرّث 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستفقد محافظ الحُرّث إبراهيم بن يحيى الألمعي أمس، المقر الفرعي للجمعية الخيرية بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة.واطع المحافظ على مختلف برامج الجمعية ونشاطاتها الخيرية، مستمعاً لعرض من رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن محمد هزازي عن مراحل سير العمل والتجهيزات الجارية بمركز التدريب وإنتاج الأسر المنتجة التابع للجمعية بإسكان الحصمة، والمتوقع الانتهاء منه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث سيتم من خلاله تأهيل 30 أسرة سنوياً من خلال تدريبهم على الخياطة والتطريز والمكياج وغيرها من الأعمال الحرفية ومن ثم دعمهم بقروض تمويلية مستردة ضمن مشروع تنموي بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، وذلك بهدف مساعدة الأسر لتكون أسر منتجة قادرة على إعانة نفسها وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها، مشيراً إلى أن الجمعية أسهمت في وقت سابق من العام الحالي في تدريب وتأهيل 84 أسرة من مستفيدي الجمعية وذلك بالتعاون مع جمعية مطورون.إثر ذلك دشن محافظ الحُرّث مشروعات الجمعية، مستمعاً إلى عرض من المدير التنفيذي للجمعية خالد مدخلي عن المشروعات التي تشمل مشروع الإيجارات بتكلفة تبلغ 159,000 ريال بدعم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان، الذي يستفيد منه 15 أسرة بسداد إيجارات منازلهم لستة أشهر، إلى جانب مشروع الزواج بتكلفة تبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال بدعم من مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، وكذلك مشروع الزكوات بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال، الذي يستفيد منه 102 من مستفيدي مشروعات الجمعية.كما شهد الألمعي توقيع عقد الجمعية الخيرية مع أحد المقاولين لبناء المقر الجديد للجمعية، الذي يتكون من أربعة أدوار تضم محلات تجارية وكذلك مكاتب للجمعية ومقر للجمعية العمومية ومجلس الإدارة بتكلفة تبلغ 3,400,000 ريال، وذلك على مدى عامين، فيما كرّم محافظ الحُرّث في ختام الزيارة عدد من المتبرعين والداعمين لبرامج ونشاطات الجمعية، مثنياً على برامج الجمعية ونشاطاتها لخدمة المستفيدين ومتمنياً لهم مزيداً من التوفيق.// انتهى //12:38ت م0076