الدمام 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأكملت بلدية محافظة القطيف استعداداتها وتجهيز المسلخ الرسمي لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق خدمات تهدف إلى التيسير عليهم في استلام وتسليم الأضاحي.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، بأنه تم تجهيز المسلخ بعدد 18جزاراً و 33عاملاً، و 11 من الفنيين والمساعدين، إضافة إلى 3 من الأطباء البيطريين الذين يشرفون على نقطة الذبح للكشف على الذبائح والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وأضاف أن المسلخ يخدم محافظة القطيف وبعض المدن المجاورة، لافتاً إلى أن المساحة الإجمالية للمسلخ تبلغ 8 آلاف متر مربع، ونقطة الذبح تبلغ مساحتها 450 متراً مربعاً، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمسلخ تصل إلى 200 رأس في الساعة من الأغنام، مبيناً أن المسلخ استقبل خلال أيام العيد في العام الماضي أكثر من 2544 ذبيحة.من جانب آخر تواصل بلدية محافظة القطيف الحملة التفتيشية التي تستهدف محلات اللحوم، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالذبح في المسلخ، وصلاحية ما يعرض للاستهلاك الآدمي.وأكد رئيس البلدية إن صحة المواطن هي أولوية لدى البلدية، مهيباً بالمواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية بمنع حالات الذبح العشوائي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتفادياً من انتقال الأمراض المعدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز 940.كما أنهت البلدية كافة تجهيزات الحدائق العامة والمتنزهات والواجهات البحرية بالمحافظة، إضافة إلى تجهيز فرق الصيانة وإضاءات مصابيح الشوارع وتعليق عقود الزينة على أعمدة الإنارة وتهيئة المساجد ومصليات العيد لتكون جاهزة لاستقبال المصلين يوم العيد.// انتهى //12:44ت م0079