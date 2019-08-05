أبهـا 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسحدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير أسماء الجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ بمدينة أبها.وأوضح مدير عام الشؤون الإسلامية بالمنطقة الدكتور سعود بن عليبي الغامدي، أن الصلاة ستقام في حوالي 70 جامعاً بمدينة أبها، مشيراً إلى أن من أبرز الجوامع التي ستقام فيها الصلاة هي، جامع الملك عبدالعزيز، وجامع الملك فيصل، وجامع الملك فهد، وجامع الخلفاء الراشدين، وجامع الراجحي، وجامع حي سبت ثبتة، وجامع الارتفاع، وجامع نجد بطريق السودة، وجامع أبي بكر الصديق، وجامع ابن تيمية وأم إسماعيل البشري، وجامع ابن القيم، وجامع إبراهيم الخليل، وجامع النميص الأعلى وجامع الإحسان, وجامع مستشفى عسير المركزي، وجامع الخلفاء الراشدين بالشرف، وجامع الإحسان بآل غليظ.// انتهى //12:45ت م0080