اقتصادي / أسعار الذهب تسجل اليوم أعلى مستوى لها خلال أكثر من ستة أعوام
الاثنين 1440/12/4 هـ الموافق 2019/08/05 م واس
لندن 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس
ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في التعاملات الفورية بنسبة 1.1 % إلى 1456.51 دولاراً أمريكياً وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.8 % إلى 1468.50 دولاراً أمريكياً مسجلاً بذلك أعلى مستوى له خلال أكثر من ستة أعوام وذلك على خلفية تصاعد الحرب التجارية الأمريكية-الصينية ومخاوف ذات صلة ببطء معدل النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع اليوم سعر أوقية الفضة بنسبة 1.9 % إلى 16.51 دولارا أمريكيا للأوقية والبلاتين بنسبة 1.4 % إلى 854.33 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة واحد بالمائة إلى 1420.60 دولاراً أمريكياً.
// انتهى //
12:58ت م
0085