مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لجميع المسلمين في العالم من دعم ومؤازرة، والمحافظة على مقدسات الإسلام والمسلمين، هو امتداد لما تقدمه المملكة للبشرية جمعاء.جاء ذلك في تصريح لمعاليه عقب حفل تدشين مشروع معالجة أنظمة التكييف وتطويره وتحديثه وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، الذي دشنه، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية.وقال: في هذا اليوم المبارك شكرا خادم الحرمين الشريفين، شكراً صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، على ما تقدمونه لضيوف بيت الله الحرام"، مبيناً أن المشروع ما هو إلا ثمرة من ثمار الدعم غير المنقطع من القيادة الرشيدة، وأن ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هو تنفيذ للتوجيهات الكبيرة من قبل خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة حثيثة من قبل سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الذي يعمل ليل نهار لخدمة الإسلام والمسلمين، وبناء هذا الوطن وَفْق الرؤية التي تحقق أنبل الأهداف والغايات للعالم الإسلامي أجمع، وليس للمملكة فقط .وأوضح الدكتور آل شيخ أن هذا المشروع يعد تطورًا من خلال القيام بتزويد المسجدين بأكثر من (805) مكيفات لتبريد الهواء، وتزويدها بعدد كبير من المنقيات التي تصفي الهواء بعدد (73) جهازًا، إضافة إلى (125) جهاز طرد للهواء المستعمل، حيث كان الهواء في السابق يتكدس مع الحجاج ولا يتغير ويكون الهواء داخليًا فقط، أما الآن ففي خلال نصف ساعة يستخرج مئات الآلف من الأمتار المكعبة خارجًا، ثم يأتي هواءٌ صافٍ إلى داخل المسجدين.وأشار إلى أن هذه تجرِبة فريدة في الواقع ولم تستعمل في السابق وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود العاملين المخلصين في الوزارة والمؤسسة التي نفذت المشروع، مبينًا أن تكلفة المشروع قد خفضت من 90 مليون ريال، إلى 17 مليون ريال، بعد اعتبار أن هذا المكان نموذج لهذه النظرية العلمية الحديثة، مؤكداً أن الحجاج هذا العام سيرون تميزًا كبيرًا في المشاعر المقدسة ومرافقها، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الدعم المنقطع النظير من قبل قيادتنا الموفقة، وللرجال المخلصين في هذا الوطن الغالي الذين يعملون ليل ونهار لخدمة الإسلام والمسلمين، لتحقيق الإنجازات الكثيرة، وَفْق معايير العمل المدروس، والتخطيط المتقن.// يتبع //12:58ت م0086

وأكد معالي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين جميعًا بأن يكون حجهم نظيفًا من اللغو والفسوق والرفث، محذرًا من يرتكب جرائم كبرى في حق الإسلام والمسلمين بأن هذا العمل لا يرضاه الله سبحانه تعالى، مبينًا أن المملكة قوية وقادرة على تحقيق الأمن والاستقرار، والأنظمة تكفل الحق للجميع، وتكفل للحاج بأن يؤدي نسكه بأمن واستقرار وسعادة وكرامة وتكفل الحق لمن ولاه الله سبحانه وتعالى على المحافظة على المسلمين في دمائهم وأعراضهم، والمحافظة على هذه الأرض المقدسة من أن تندس من أعمال تسييس الحج أو أعمال إجرامية، أو ما يخالف ما يأتي الحجاج له.من جهة أخرى أوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين ضمن برنامج الاستضافة الذي تشرف عليه الوزارة، قد وصل عددهم إلى أكثر من (6500) حاج، تقوم الوزارة بالإشراف عليهم، وتهيئة الظروف المناسبة لهم لأداء مناسك حجهم بكل يسر وسهولة .وبين أن الوزارة في هذا العام قدمت (800) داعية سيكونون إن شاء الله في خدمة الحجيج، وفي توعية الحجاج وتوجيههه والإجابة عن جميع أسئلتهم من خلال الرقم الموحد، مشيراً إلى أنه في العام الماضي كان هناك (15) رقماً فقط، أما في هذا العام فهي (45) رقماً وعلى كل رقم خطوط متعددة متفرعة، وأن المفتين سيكونون متواجدين على مدار (24) ساعة وأكثر من (400) مترجم.وأوضح الدكتور آل شيخ أنه تم توزيع حوالي أربعة ملايين نسخة من كتاب الله الكريم القرآن إهداء من خادم الحرمين الشريفين لضيوف بيت الله الحرام من الحجيج والمعتمرين والزوار، إلى جانب أعداد كبيرة من الدروس التوعوية والمحاضرات التثقفية للمسلمين من خلال الدعاة المعتدلين الوسطيين ومن خلال الأخوات الداعيات اللاتي شاركن وسيكون لمشاركتهن في توعية أخواتهم الحاجات ومعهن المترجمات ما يكفي من العلم الذي يخدم رسالة الدعوة والدعاة بفضل من الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى توزيع أكثر من ثمانية ملايين كتيب ومطوية ونحو ذلك على الحجاج كلهم تعنى بالمناسك وتوضح المنهج المعتدل الوسطي وتحذر من الغلو والتطرف وبأنواعه، وتهيئة جميع مساجد مكة المكرمة القريبة من الحرم وفرشها بفرش فاخر، حيث ستكون مفتوحة على مدار الساعة للتخفيف من الزحام في بيت الله الحرام، كما تمت صيانة المواقيت هذا العام.واختتم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تصريحه داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ أبناء هذا الوطن الغالي الذي يقوم بخدمة الحجيج منذ دخولهم حدود المملكة إلى حين مغادرتها، معرباً عن شكره لكل من أسهم وعمل في جميع المشاعر المقدسة.// انتهى //12:58ت م0087